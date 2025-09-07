20 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме Тараза

Фото: МЧС РК

В многоквартирном жилом доме в Таразе эвакуировали 20 человек из-за пожара, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел сегодня, 7 сентября 2025 года. "На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства службы пожаротушения, которые установили, что возгорание началось на балконе квартиры на третьем этаже и распространилось на соседний балкон. Силами огнеборцев пожар ликвидирован в течение 20 минут", – сообщили в МЧС. По лестничному маршу эвакуированы 20 человек, в том числе 10 детей. По данным спасателей, пострадавших нет. Ранее попавшему в беду щенку помогли спасатели Усть-Каменогорска.

