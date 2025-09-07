#АЭС в Казахстане
Происшествия

20 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме Тараза

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 17:12 Фото: МЧС РК
В многоквартирном жилом доме в Таразе эвакуировали 20 человек из-за пожара, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел сегодня, 7 сентября 2025 года.

"На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства службы пожаротушения, которые установили, что возгорание началось на балконе квартиры на третьем этаже и распространилось на соседний балкон. Силами огнеборцев пожар ликвидирован в течение 20 минут", – сообщили в МЧС.

По лестничному маршу эвакуированы 20 человек, в том числе 10 детей. По данным спасателей, пострадавших нет.

Ранее попавшему в беду щенку помогли спасатели Усть-Каменогорска.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
