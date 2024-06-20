Пожар вспыхнул в многоэтажке в Караганде

20 июня спасатели Карагандинской области потушили загорание балкона. Возгорание произошло в одном из многоквартирных жилых домов областного центра, сообщает Zakon.kz.

Силами спасателей был эвакуирован один человек. Пострадавших нет. Пожар охватил площадь 4 кв. м.

"Причина возгорания устанавливается. Пожарные напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не храните на балконах и лоджиях в квартирах и жилых комнатах легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, взрывчатые вещества, газовые баллоны. Не выбрасывать окурки с балконов, лоджий и окон! Не загромождайте балконы вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112", – сообщает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в селе Кенесары Бурабайского района произошел пожар в частном жилом доме. Огонь охватил хозяйственную постройку и автомобиль. По информации ДЧС Акмолинской области, благодаря грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня.