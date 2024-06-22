Мощный хлопок произошел под землей в Таразе

В одном из микрорайонов Тараза произошел мощный хлопок под землей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 июня Telegram-паблик Taraznews.kz со ссылкой на ДЧС Жамбылской области, хлопок произошел в 5-ом микрорайоне, рядом с домом №26.

"На месте работают пять спасателей, две единицы техники, а также четыре человека из Центра медицины катастроф", – сообщили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы ДЧС региона Сауле Мунатаева рассказала, что под землей произошел хлопок. К месту ЧП выехали сотрудники газовой службы, ЖЭС и "Тараз-СУ". Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщили в АО "QazaqGazAimaq", сейчас городские службы выясняют причину инцидента в мкр. Карасу.

"22 июня в 21:50 в аварийно-диспетчерскую службу Жамбылского производственного филиала АО "QazaqGazAimaq" поступило сообщение, что в в микрорайоне Карасу г. Тараз произошел сильный взрыв. Пострадавших нет. Жамбыский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" сообщает, что на месте взрыва газопрод не проходит, взрыв произошел по другим причинам, причины выясняются", – пояснили в компании.

Вместе с тем сообщается, что специалисты службы газового хозяйства место происшествия обследовали газоанализатором, в воздухе концентрации газа не обнаружено.

"В данный момент место проишествия оцеплено, на месте работают все городские службы, причины взрыва выясняются. По предварительной версии, произошло замыкание подземной высоковольтной линии электропередачи", – рассказали в QazaqGazAimaq.

Ранее сообщалось о другом взрыве. Котел взорвался 19 июня в котельной банно-прачечного комплекса. В результате взрыва обрушилась стена здания и повредились рядом стоящие автомобили.