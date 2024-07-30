Еще один крупный пожар произошел в Таразе

30 июля в одном из частных жилых домов жилого массива Карасу города Тараза произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

Спасателя просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности.





Ранее сообщалось, что восемь человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке Тараза.