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Еще один крупный пожар произошел в Таразе

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 00:23 Фото: pixabay
30 июля в одном из частных жилых домов жилого массива Карасу города Тараза произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

Спасателя просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности.


Ранее сообщалось, что восемь человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке Тараза.

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