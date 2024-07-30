Еще один крупный пожар произошел в Таразе
Фото: pixabay
30 июля в одном из частных жилых домов жилого массива Карасу города Тараза произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.
Спасателя просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что восемь человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке Тараза.
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