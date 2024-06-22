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Взрыв произошел под землей в Таразе

Взрыв произошел под землей в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 00:43 Фото: telegram/taraznews.kz
В одном из микрорайонов Тараза произошел мощный хлопок под землей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 июня Telegram-паблик Taraznews.kz со ссылкой на ДЧС Жамбылской области, взрыв произошел в 5-ом микрорайоне, рядом с домом №26.

"На месте работают пять спасателей, две единицы техники, а также четыре человека из Центра медицины катастроф", – сообщили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы ДЧС региона Сауле Мунатаева рассказала, что под землей произошел хлопок. К месту ЧП выехали сотрудники газовой службы, ЖЭС и "Тараз-СУ". Сведений о пострадавших не поступало.

Сейчас устанавливают причину случившего. 

Ранее сообщалось о другом взрыве. Котел взорвался 19 июня в котельной банно-прачечного комплекса. В результате взрыва обрушилась стена здания и повредились рядом стоящие автомобили. 

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