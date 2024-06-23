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Внедорожник утонул в реке Жетысуской области

Внедорожник утонул в реке Жетысуской области , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 20:19 Фото: pixabay
Водитель внедорожника 23 июня пытался пересечь реку, однако автомобиль ушел под воду в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространилось видео, на котором видно, как люди пытаются извлечь автомобиль. Отмечается, что внедорожник утонул в реке Каратал.

"Водитель джипа пытался пересечь реку, но не смог перейти. Никто не пострадал, кроме автомобиля", – говорится под постом.

Эту информацию Zakon.kz подтвердили в областном ДЧС. 

"В 19:43 жители вытащили автомашину своими силами. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 15 июня в 15:15 в УКС поступила информация о том, что в городе Павлодаре, на реке Усолка, в районе моста утонул 20-летний парень. 

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