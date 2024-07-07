Внедорожник унесло течением реки в Жетысуской области

В Жетысуской области внедорожник унесло течением реки, когда двое мужчин пытались проехать на другой берег в ущелье Кора, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 7 июля 2024 года в Ескельдинском районе в 28 км от города Текели.

"Владельцев машины спасатели спустили с горы и доставили в Текели. В медицинской помощи они не нуждались", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Фото: МЧС РК

21 июня 2024 года в горах Жетысуской области едва не погиб парапланерист из Китая, который принимал участие в Кубке мира. Он стартовал с высоты 800 метров, но не справился с управлением и начал падать. Спортсмен остался жив лишь благодаря запасному парашюту.

23 июня 2024 года в горной местности в Карагандинской области погибла 54-летняя женщина. Она не смогла спуститься с опасного участка. Вместе с ней была ее ровесница, которая обратилась за помощью к спасателям.