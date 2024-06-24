Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мать задушила ребенка и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы

трагедия в Алматы: мать задушила ребенка и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 19:45 Фото: pixabay
24 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького Алматы молодая женщина покончила с собой. В полиции Алматинской области рассказали редакции Zakon.kz некоторые детали трагедии.

В Сети пишут, что женщина перед прыжком в кабинке задушила своего ребенка. Этот момент редакция уточнила в пресс-службе ДП региона. Как выяснилось, стражи порядка нашли и тело погибшей девочки.

"По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – рассказали в полиции.

Ранее в Управлении здравоохранения подтвердили факт гибели девушки, отметив, что она скончалась до приезда кареты скорой помощи.

Читайте также

Более 30 водителей скутеров оштрафовали в Павлодаре
Более 30 водителей скутеров оштрафовали за два дня в Павлодаре
В ЗКО полицейский наехал на лошадь: есть погибший
В ЗКО полицейский наехал на лошадь: есть погибший
пожар в лесу
Шесть лесных пожаров и 12 степных загораний произошло в ВКО
Елена Беляева
Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: