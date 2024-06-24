Мать задушила ребенка и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы
Фото: pixabay
24 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького Алматы молодая женщина покончила с собой. В полиции Алматинской области рассказали редакции Zakon.kz некоторые детали трагедии.
В Сети пишут, что женщина перед прыжком в кабинке задушила своего ребенка. Этот момент редакция уточнила в пресс-службе ДП региона. Как выяснилось, стражи порядка нашли и тело погибшей девочки.
"По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – рассказали в полиции.
Ранее в Управлении здравоохранения подтвердили факт гибели девушки, отметив, что она скончалась до приезда кареты скорой помощи.
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