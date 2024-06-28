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Подростки потерялись в горах Туркестанской области

поиск подростков, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 19:20 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Утром 26 июня двое 16-летних подростков выехали в горы на поиски табуна из 11 лошадей и семи жеребят и не вернулись. Их родные обратились в полицию Созакского района Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, двое подростков на мотоцикле направились в сторону горной местности на территории Созакского района, чтобы найти лошадей.

поиск подростков, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 19:20

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Спустя время после их пропажи родственники обратились за помощью в полицию.

поиск пропавших, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 19:20

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

"В поисках пропавших подростков задействовали весь личный состав районного отдела полиции, спасателей, более 30 волонтеров, четырех кинологов со служебными собаками, а также дроны и вертолет. В результате поисков полицейские с помощь вертолета благополучно нашли пропавших подростков и вернули домой. Подростки заблудились в горах и ушли на 30-35 км". Пресс-служба ДП Туркестанской области
поиск пропавших, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 19:20

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Отмечается, что здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу.

поиск пропавших, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 19:20

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Ранее сообщалось, что два брата утонули в озере Торайгыр в Павлодарской области.

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