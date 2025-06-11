Подростки попали в беду в алматинских горах
Фото: пресс-служба МЧС РК
11 июня в Медеуском районе, вблизи вершины Хрищатого (3950 м), двое 17-летних подростков не смогли самостоятельно спуститься и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
Получив информацию, оперативная группа РОСО МЧС РК выдвинулась на плато Мынжылкы, откуда начала пеший подъем через перевал Амангельды к месту происшествия.
"Один подросток не нуждался в медицинской помощи, второму была оказана первая помощь. Оба благополучно спущены вниз".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что алматинец каждую неделю собирает мусор в горах близ Алматы.
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