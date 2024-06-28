Водителя маршрутки в Павлодаре оштрафовали за принудительную высадку школьницы

Очевидцы сняли на видео момент, как водитель маршрутки в Павлодаре принудительно высадил школьницу, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, у девочки-подростка не было с собой школьной карточки.

Ролик распространился в социальной сети. На него обратили внимание в полиции. По информации пресс-службы МВД РК, водителя оштрафовали за данный поступок.





Ранее сообщалось, что в Алматы задержали водителя, который "собрал" штрафов на 6,5 млн тенге.