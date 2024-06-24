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Более 30 водителей скутеров оштрафовали за два дня в Павлодаре

Более 30 водителей скутеров оштрафовали в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 19:59 Фото: pixabay
В Павлодаре за 22 и 23 июня к ответственности привлечены 30 водителей скутеров, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Павлодара рассказали, что среди населения вновь стали популярны скутеры, мопеды и электросамокаты. Полицейскими с водителями проводятся разъяснительные беседы по вопросам безопасного вождения двухколесных транспортных средств и соблюдения ими правил дорожного движения.

"Несмотря на принимаемые меры, водители продолжают нарушать ПДД, что и приводит к происшествиям на дороге. В целях предупреждения аварийности мы патрулируем улицы областного центра, где наиболее часто происходят ДТП с участием мототранспорта. Введен усиленный контроль за дисциплиной водителей малых транспортных средств. Только за выходные дни привлечено к ответственности 30 водителей скутеров, весь транспорт водворен на специальную штрафную стоянку", – сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

С начала года наказано 150 водителей мототранспортных средств. На штрафную стоянку водворены 100 скутеров.

Ранее сообщалось, что водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1.

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