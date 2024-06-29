Гражданин Великобритании заблудился в горах Алматинской области
Фото: кадр с видео МЧС РК
В горах Алматинской области в районе плато Актас в ходе поисковых работ нашли заблудившегося гражданина Великобритании. Спасателям помогали розыскные собаки, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в МЧС, на поиски специально задействовали кинологический расчет.
Пропавший в медицинской помощи не нуждался.
В ведомстве еще раз напомнили о том, куда нужно звонить в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Ранее спасатели нашли подростков, которые потерялись в горах Туркестанской области.
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