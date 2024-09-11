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Женщина в туман заблудилась на горе Рахат в Алматинской области

Горы, гора, горная местность, туман, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 23:43 Фото: Zakon.kz
Спасатели 11 сентября обнаружили и эвакуировали женщину, которая заблудилась на горе Рахат в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Республиканском оперативно-спасательном отряде (РОСО), женщина 1973 года рождения поднялась на гору, но в условиях сильного тумана потеряла ориентацию на местности. Ей удалось связаться с экстренными службами по телефону и сообщить о своей ситуации.

Спасатели выдвинулись на поиски и через три часа успешно обнаружили женщину. Она была благополучно спущена в город Талгар. Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Трое 19-летних туристов заблудились на пике Букреева. 

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