Женщина в туман заблудилась на горе Рахат в Алматинской области

Спасатели 11 сентября обнаружили и эвакуировали женщину, которая заблудилась на горе Рахат в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Республиканском оперативно-спасательном отряде (РОСО), женщина 1973 года рождения поднялась на гору, но в условиях сильного тумана потеряла ориентацию на местности. Ей удалось связаться с экстренными службами по телефону и сообщить о своей ситуации.

Спасатели выдвинулись на поиски и через три часа успешно обнаружили женщину. Она была благополучно спущена в город Талгар. Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Трое 19-летних туристов заблудились на пике Букреева.