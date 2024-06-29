Минобороны Казахстана прокомментировало гибель срочников

Фото: Zakon.kz

В Министерстве обороны заявили, что факты, касающиеся рядового Ербаяна Мухтарова и гибели рядового Алмаса Шахимова, не связаны с Вооруженными силами, так как они проходили службу в рядах Национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.

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