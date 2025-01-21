Кого в Минобороны наказали за гибель срочника в Мангистау

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-майор Мереке Кучекбаев на брифинге в СЦК 21 января 2025 года сообщил о результатах служебного расследование по делу о гибели в Мангистауской области рядового срочной службы Марата Баркулова, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что служебное расследование по данному факту проведено руководством Минобороны, заместителем министра обороны. В настоящее время в Астане проходит суд по этому делу.

"В качестве обвиняемого по уголовному делу проходит командир взвода лейтенант Досов. Данный офицер является выпускником военного вуза 2024 года. Для прохождения службы прибыл в воинскую часть в августе прошлого года, в сентябре был направлен на полигон "Оймаша", – сказал Мереке Кучекбаев.

Генерал-майор сообщил, что должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. На основании приказа министра обороны командующий войсками регионального командования "Запад" генерал Бауыржан Артыков наказан, начальник войск противовоздушной обороны регионального командования "Запад" отстранен от занимаемой должности, трое должностных лиц предупреждены о неполном служебном соответствии и четырем офицерам объявлены различные виды дисциплинарных взысканий.

"Мы, как офицеры, оцениваем, что имеет место быть личная недисциплинированность, можно сказать, преступно-халатное отношение лейтенанта Досова, дежурного по части, к окружающим и в целом к исполнению своих служебных обязанностей", – заключил Мереке Кучекбаев.

Ранее сообщалось, что в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане рассматривается дело экс-командира взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" Минобороны Дамира Досова, обвиняемого в умышленном убийстве 18-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. 22-летний Дамир Досов заявил в суде, что выстрелил не умышленно.