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Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: подсудимая полностью признала вину

Суд ДТП с автобусом , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 17:30 Фото: Zakon.kz
28 ноября 2024 года в Алматы с последним словом в суде выступила обвиняемая в смертельном ДТП с автобусом, сообщает Zakon.kz.

Анель Сартаеву обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за чего произошло столкновение с автобусом 18-го маршрута. Инцидент произошел летом на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Макатаева. В результате того, что общественный транспорт врезался в магазин, один пассажир погиб, более 20 пострадали.

Выступая с последним словом в суде, подсудимая просила не лишать ее свободы, так как она воспитывает девятимесячную дочь. Также она добавила, что полностью признает свою вину в совершении ДТП и чистосердечно раскаивается.

"Я никогда не избегала ответственности с самого начала. Я очень прошу суд не лишать меня свободы. Я воспитываю девятимесячную дочку и все еще кормлю ее грудью. Я, правда, не хотела всего того, что произошло. Я ехала с маленькой скоростью. За девять лет вождения, у меня не было ни одной аварии, где была бы я виноватой. Я, правда, переживаю за все случившееся и за каждого пострадавшего, особенно за семью погибшего".Анель Сартаева

Алматинка отметила, что ее семья добровольно выплатила пострадавшим причиненный вред и попросила прощения у них.

"Хочу поблагодарить семью погибшего, попросить прощения. Я очень благодарна вам за вашу человечность, за вашу позицию и ваше прощение. Спасибо, что вы попросили суд строго меня не наказывать".Анель Сартаева

Также девушка добавила, что не представляет никакой опасности для общества и всегда была законопослушной.

"Случившееся ДТП произошло по моей неосторожности. Прошу суд при вынесении приговора учесть все смягчающие обстоятельства дела".Анель Сартаева

Оглашение приговора состоится 29 ноября в 11:00.

26 июня 2024 года водитель Kia, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, который после врезался в магазин. В результате ДТП погиб один пассажир, более 20 пострадали. Вечером того же дня в ДП Алматы заявили о задержании водителя, которая спровоцировала ДТП.

Фотографии с места аварии в Алматы, где автобус врезался в магазин, сделал корреспондент Zakon.kz.

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