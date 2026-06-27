Поломка катера на Алаколе едва не обернулась бедой
Во время нахождения на акватории у катера, на котором находились отдыхающие, произошла техническая неисправность. В результате судно потеряло возможность самостоятельно двигаться к берегу.
Получив сигнал о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали всех пассажиров. Пятеро туристов были благополучно доставлены на берег, медицинская помощь никому не потребовалась.
В МЧС отметили, что перед выходом на воду необходимо тщательно проверять техническое состояние плавательных средств, учитывать погодные условия и обязательно использовать спасательные жилеты.
Ранее сообщалось, что глава компании Aeroporti di Roma, управляющей аэропортами итальянской столицы Рима, Марко Тронконе предупредил о возможной "катастрофе" в аэропортах страны.