Поломка катера на Алаколе едва не обернулась бедой

На озере Алаколь в области Абай спасатели МЧС эвакуировали пятерых туристов с неисправного маломерного судна. Инцидент произошел во время рейдовых мероприятий на побережье водоема, сообщает Zakon.kz.

Во время нахождения на акватории у катера, на котором находились отдыхающие, произошла техническая неисправность. В результате судно потеряло возможность самостоятельно двигаться к берегу.

Получив сигнал о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали всех пассажиров. Пятеро туристов были благополучно доставлены на берег, медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС отметили, что перед выходом на воду необходимо тщательно проверять техническое состояние плавательных средств, учитывать погодные условия и обязательно использовать спасательные жилеты.

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