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Происшествия

Поломка катера на Алаколе едва не обернулась бедой

Поломка катера на Алаколе едва не обернулась бедой, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 23:06 Фото: пресс-служба МЧС РК
На озере Алаколь в области Абай спасатели МЧС эвакуировали пятерых туристов с неисправного маломерного судна. Инцидент произошел во время рейдовых мероприятий на побережье водоема, сообщает Zakon.kz.

Во время нахождения на акватории у катера, на котором находились отдыхающие, произошла техническая неисправность. В результате судно потеряло возможность самостоятельно двигаться к берегу.

Получив сигнал о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали всех пассажиров. Пятеро туристов были благополучно доставлены на берег, медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС отметили, что перед выходом на воду необходимо тщательно проверять техническое состояние плавательных средств, учитывать погодные условия и обязательно использовать спасательные жилеты.

Ранее сообщалось, что глава компании Aeroporti di Roma, управляющей аэропортами итальянской столицы Рима, Марко Тронконе предупредил о возможной "катастрофе" в аэропортах страны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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