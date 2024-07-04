В Алматы неуправляемый грузовик вылетел с дороги, чудом не пострадали дети

В Алматы произошло ДТП с участием грузовика, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в районе Каменского плато по улице Оспанова.

Фото: Zakon.kz

По предварительной информации, груженый грузовик Shacman двигался в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

На повороте водитель, по не известной пока причине, не справился с управлением.

Фото: Zakon.kz

Автотранспорт вылетел с дороги, снес заборы и контейнер, опоры газовой трубы.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности не пострадали дети, которые играли за контейнером: он отлетел в их сторону и остановился неподалеку.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадал водитель, его зажало в кабине.





Спасатели извлекли мужчину и передали врачам скорой.

Фото: Zakon.kz

Сотрудникам полиции предстоит выяснить причину аварии.