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В Алматы неуправляемый грузовик вылетел с дороги, чудом не пострадали дети

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:12 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло ДТП с участием грузовика, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в районе Каменского плато по улице Оспанова.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:12

Фото: Zakon.kz

По предварительной информации, груженый грузовик Shacman двигался в северном направлении.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:12

Фото: Zakon.kz

На повороте водитель, по не известной пока причине, не справился с управлением.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:12

Фото: Zakon.kz

Автотранспорт вылетел с дороги, снес заборы и контейнер, опоры газовой трубы.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:12

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности не пострадали дети, которые играли за контейнером: он отлетел в их сторону и остановился неподалеку.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:12

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадал водитель, его зажало в кабине.


Спасатели извлекли мужчину и передали врачам скорой.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:12

Фото: Zakon.kz

Сотрудникам полиции предстоит выяснить причину аварии.

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