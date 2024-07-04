В Алматы неуправляемый грузовик вылетел с дороги, чудом не пострадали дети
Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло ДТП с участием грузовика, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла в районе Каменского плато по улице Оспанова.
Фото: Zakon.kz
По предварительной информации, груженый грузовик Shacman двигался в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
На повороте водитель, по не известной пока причине, не справился с управлением.
Фото: Zakon.kz
Автотранспорт вылетел с дороги, снес заборы и контейнер, опоры газовой трубы.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности не пострадали дети, которые играли за контейнером: он отлетел в их сторону и остановился неподалеку.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадал водитель, его зажало в кабине.
Спасатели извлекли мужчину и передали врачам скорой.
Фото: Zakon.kz
Сотрудникам полиции предстоит выяснить причину аварии.
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