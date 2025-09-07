#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Происшествия

Ночное ДТП в Алматы: легковушка врезалась в грузовик, дорожных рабочих спасло чудо

ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 01:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы на проспекте Саина в ночь на 8 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Elantra и грузовика дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел недалеко от пересечения с проспектом Абая. По предварительным данным, водитель Hyundai на высокой скорости въехал в припаркованный в крайнем правом ряду грузовик дорожной службы марки Hino.

Фото: Zakon.kz

От удара грузовик отбросило примерно на 10 метров вперед.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Среди дорожных рабочих, находившихся на месте, никто не пострадал. По их словам, они вышли убрать мусор и буквально сразу легковушка влетела в грузовик. 

Фото: Zakon.kz

На участке работают сотрудники дорожной полиции и МЧС. Из-за серьезных повреждений легковушки был вызван эвакуатор.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, участок дороги остается опасным для движения, так как водители вынуждены резко маневрировать, чтобы избежать столкновений. Обстоятельства происшествия устанавливаются.


Ранее сообщалось о другом ДТП. В Талгаре машина скорой помощи столкнулась с Lexus, три человека пострадали. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Два человека сильно пострадали в жестком ДТП в Алматы
Происшествия
05:15, Сегодня
Два человека сильно пострадали в жестком ДТП в Алматы
В Шымкенте произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие
Происшествия
02:01, 08 сентября 2025
В Шымкенте произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: