Квартира загорелась в элитном ЖК "Нурлы-Тау" в Алматы

В Алматы 5 июля произошел пожар в элитном жилом комплексе "Нурлы-Тау", сообщает Zakon.kz.

Как отметили Zakon.kz в городском ДЧС, в 17:55 силы и средства ДЧС приступили к ликвидации загорания.

"Произошло горение квартиры на 8-м этаже 32-х этажном жилом доме "Нурлы-Тау", – рассказали в ведомстве.

Также в ДЧС пояснили, что сейчас работают звенья газодымозащитной службы.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Астане 5 июля горело летнее кафе. Пожар произошел в летнике около ресторана "Кувшин" в Алматинском районе по пр. Б. Момышулы, 2 "Б".