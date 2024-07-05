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Квартира загорелась в элитном ЖК "Нурлы-Тау" в Алматы

Квартира загорелась в элитном ЖК &quot;Нурлы-Тау&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 18:34 Фото: Zakon.kz
В Алматы 5 июля произошел пожар в элитном жилом комплексе "Нурлы-Тау", сообщает Zakon.kz.

Как отметили Zakon.kz в городском ДЧС, в 17:55 силы и средства ДЧС приступили к ликвидации загорания. 

"Произошло горение квартиры на 8-м этаже 32-х этажном жилом доме "Нурлы-Тау", – рассказали в ведомстве. 

Также в ДЧС пояснили, что сейчас работают звенья газодымозащитной службы. 

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Астане 5 июля горело летнее кафе. Пожар произошел в летнике около ресторана "Кувшин" в Алматинском районе по пр. Б. Момышулы, 2 "Б".

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