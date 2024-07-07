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Жительница Атырау обеспокоена аварийным состоянием ветхих домов в городе

Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 08:24 Фото: pixabay
Жительница города Атырау Инна Пономарева выразила обеспокоенность состоянием своего и других ветхих домов в городе, сообщает Zakon.kz.

По словам заявительницы Telegram-чата областного акимата, они с мамой и тетей проживают в городе Атырау по ул. Шамина. Оказалось, что в прошлом месяце часть балкона соседей вместе с внешним блоком кондиционера и снимавшим его рабочим обрушились с третьего этажа на второй, где проживает ее тетя. Избежать человеческих жертв в тот день удалось чудом. Просто потому, что на балконе второго этажа в момент обрушения вышестоящего никого не было.

В своем обращении к городским властям заявительница утверждает, что все балконы в их доме находятся в подобном состоянии. В таком же состоянии и карниз над их подъездом.

"В наш подъезд можно зайти, только согнувшись на 90 градусов. Многие дома в нашем городе первым этажом уже ушли под землю и местное ЖКХ пристроило лестницу, чтобы вход в дом был со второго этажа", – пишет Инна Пономарева.

Оказалось, что их дом входит в число домов, жителей которых должны переселить. Однако заявительница сомневается, что это произойдет, как и заявлено, до 2026 года. Поэтому обратилась за содействием.

Днями ранее наша корреспондент показала, как сейчас выглядит набережная Атырау после наводнения.

Алия Абди
Атырау акимат 2024 год Ремонт Строительство Ветхие дома
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