Более 15 тысяч казахстанцев рискуют остаться в ветхих и аварийных домах

Депутат Курултая Амирбек Оспанбеков 21 октября 2026 года в своем депзапросе поднял проблему аварийных и ветхих домов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, жилищный фонд республики насчитывает 61 367 многоквартирных жилых домов, из которых 1 037 находятся в аварийном состоянии, а 3 347 являются ветхими.

"Это означает, что жилье почти 27 тыс. собственников находится в аварийном состоянии либо имеет значительную степень износа. За последние три года в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы в регионах были снесены 352 аварийных и ветхих жилых дома и построены 200 многоквартирных домов. При этом данный показатель охватывает лишь 0,3% всего жилищного фонда республики. В частности, в 2025 году в целях решения проблемы аварийного и ветхого жилья на законодательном уровне были расширены полномочия маслихатов и акиматов по принятию региональных программ реновации таких домов. Программа партии "Әділет" предусматривает совершенствование механизма реновации и переселение почти 30 тыс. собственников из аварийного и ветхого жилья в безопасные дома", – сказал Амирбек Оспанбеков.

Вместе с тем, как отметил депутат, анализ информации, представленной уполномоченным органом, выявил ряд недостатков в реализации программ реновации. Несмотря на то, что программа запущена во всех регионах, темпы ее реализации остаются крайне низкими.

В частности, согласно планам реновации на 2026-2029 годы:

в Западно-Казахстанской области из 334 аварийных и ветхих домов планируется переселить в новое жилье собственников квартир лишь из трех домов. Это составляет всего 1% от общей потребности в безопасном жилье;

в Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, Улытауской, Абайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и Алматы планы предусматривают обновление лишь 2-19% аварийного и ветхого жилья.

В остальных регионах этот показатель составляет от 20 до 75%. Таким образом, по словам депутата, ситуация во многих регионах не выдерживает критики.

"Только акиматы трех регионов – Астаны, Жамбылской и Павлодарской областей – готовы решить эту проблему к 2029 году. Предполагается, что необходимые меры будут реализованы за счет средств местных бюджетов и привлечения частных инвесторов. В целом, к 2029 году акиматы планируют предоставить взамен аварийного и ветхого жилья 895 многоквартирных домов, или 11 319 квартир. Это составляет лишь 42% от общего числа собственников, нуждающихся в переселении (всего 26 972 собственника). Таким образом, 15 653 собственника рискуют остаться в аварийных и ветхих домах", – предупредил Амирбек Оспанбеков.

Для решения проблемы депутат предлагает:

рассмотреть возможность создания при правительстве специальной комиссии с непосредственным участием депутатов Курултая и акимов регионов для контроля за эффективной реализацией проектов реновации по всей республике,

разработать Единую дорожную карту по переселению каждого собственника аварийного и ветхого жилья во всех регионах республики с указанием конкретных сроков исполнения,

включить показатель эффективности реализации программ реновации в рейтинг оценки качества работы акимов всех уровней.

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