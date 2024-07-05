Потоп прошел – мешки остались: как сейчас выглядит набережная Атырау после наводнения

В Атырау пик паводка на реке Урал прошел, вода уходит сантиметр за сантиметром. Мешки, уложенные вдоль защитных ограждений у водоема, под воздействием высокой температуры полопались, и земля высыпается. Как в регионе избавляются от мешкотары и на чем настаивают горожане, выяснил Zakon.kz.

Уборка мешкотары ведется каждый день, но атыраусцы считают, что надо делать это как можно быстрее и тщательнее. От рассыпавшейся земли поднимается пыль, а при дожде она превращается в липкую "кашу", трудно отдираемую от подошвы обуви.





Грязь в Атырау при сырой погоде всегда – таковы природные условия. Даже если на набережной убирают мешкотару, все равно остается слой земли. Веники тут не помогут. Такая вот неожиданная закавыка.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

По словам пресс-секретаря акимата города Атырау Гасырбека Толегена, настрой людей понятен, к тому же на набережной имеются и такие участки, куда спецтехнике не подобраться.





"В некоторых местах санитарной очисткой приходится заниматься подчас вручную, а это время. Очищают набережную пять различных организаций. Мешкотару отвозят в карьер, откуда и брали землю", – поставил в известность Гасырбек Толеген.

Когда в Атырау в связи с угрозой затопления объявили режим ЧС, то территорию вокруг берега реки Урал протяженностью 250 км "разбили" на 16 участков.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Люди боялись наводнения, представляли его как цунами. Одни атыраусцы целыми семьями после работы спешили на набережную и ссыпали землю в мешки, поднимали (а каждый весил от 25 до 30 килограммов), складывали у ограждения набережной. Другие жители города Атырау считали, что такой подход лишний, и Урал город не затопит. Всего волонтерами и работниками многих предприятий, организаций было уложено 4 млн 900 тыс. мешков.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Уверены, что в свое время мы поступили правильно, помогали укреплять набережную, не жалели своей спины, таскали тяжелые мешки, лучше, если можно так выразиться, "перебдеть, чем недобдеть", то есть принять все максимальные меры, чем потом сожалеть. У меня потом долго поясница болела. А город реально спасали от паводковой воды. В регионе сделали все, чтобы Атырау не повторил судьбу затопленного города Кульсары в Жылыойском районе. Да, теперь нужно все это убрать, а то гулять там стало трудно, пыль поднимается, после дождя комья грязи", – высказывается житель Атырау Олег Артемьев.

Режим ЧС пока не снят. В пресс-службе ЖКХ города Атырау Zakon.kz пояснили, что мешки продолжают убирать в районе жилгородского автомобильного моста, моста в микрорайоне Балыкши и в других частях города.

