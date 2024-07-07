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Жара в Атырау: житель пожарил яичницу прямо на улице

сковородка, яйца, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 14:40 Фото: freepik
О сильной жаре до +40 в Атырау синоптики предупредили заранее. Узнав об этом, один из жителей решил попробовать приготовить яичницу прямо на улице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Горожанин снял видео, как на такой жаре готовит яичницу без помощи кухонной плиты. По словам мужчины, сначала он поставил сковородку на 10 минут на нагретый под солнцем асфальт, а после без труда приготовил блюдо. Весь процесс он запечатлел на видео.

Стоит отметить, что такая аномальная жара почти каждый год в Атырауской области, и уже по традиции местные жители пробуют жарить яичницу на пылающем асфальте.

На набережной реки Жайык в Атырауской области начали убирать мешкотары.

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