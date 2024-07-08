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В Актобе задержали подростка, который брызгал детям в глаза перцовым баллончиком

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 10:25 Фото: Zakon.kz
В Актобе при пересечении границы Казахстана и России задержали подростка, которого подозревают в нападении на детей с перцовым баллончиком, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 6 июля 2024 года. В социальных сетях распространилось видео, где юноша подходит к двум мальчикам и брызгает им в лицо газом из перцового баллончика. Дети начинают кричать. 

"По результатам оперативно-розыскных мероприятий при попытке пересечь границу сотрудниками полиции Актюбинской области подозреваемый несовершеннолетний задержан", – сообщили 8 июля 2024 года в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
мальчик, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 10:25

Фото: Департамент полиции Актюбинской области

В ведомстве добавили, что подростка разыскивали по делу о хулиганстве.

В Костанае 7 июня 2024 года полицейские установили личность девятилетнего ребенка, который сообщил о бомбе и террористах в одной из школ. Он гулял на улице и решил таким образом развеселить друзей. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

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