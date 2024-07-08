Подростка, который брызгал детям в глаза перцовым баллончиком водворили в ИВС
Фото: Instagram.com/polisia_aqtobe
В ДП Актюбинской области сообщили, что задержанного ранее подростка, который брызгал детям в глаза перцовым баллончиком поместили в ИВС, передает Zakon.kz.
В Instagram ДП опубликовано на котором парня ведут по коридору изолятора и закрывают в камере.
"Подозреваемый-несовершеннолетний по факту применения перцового баллончика против детей водворен в ИВС", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Актюбинской области.
Ранее сообщалось, что в Актобе при пересечении границы Казахстана и России задержали подростка, которого подозревают в нападении на детей с перцовым баллончиком.
Инцидент произошел 6 июля 2024 года. В социальных сетях распространилось видео, где юноша подходит к двум мальчикам и брызгает им в лицо газом из перцового баллончика. Дети начинают кричать.
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