Подростка, который брызгал детям в глаза перцовым баллончиком водворили в ИВС

В ДП Актюбинской области сообщили, что задержанного ранее подростка, который брызгал детям в глаза перцовым баллончиком поместили в ИВС, передает Zakon.kz.

В Instagram ДП опубликовано на котором парня ведут по коридору изолятора и закрывают в камере.

"Подозреваемый-несовершеннолетний по факту применения перцового баллончика против детей водворен в ИВС", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Актюбинской области.





Ранее сообщалось, что в Актобе при пересечении границы Казахстана и России задержали подростка, которого подозревают в нападении на детей с перцовым баллончиком.

Инцидент произошел 6 июля 2024 года. В социальных сетях распространилось видео, где юноша подходит к двум мальчикам и брызгает им в лицо газом из перцового баллончика. Дети начинают кричать.