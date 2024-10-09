Двое детей за два дня выпали из окон в Рудном

8 октября в городскую больницу поступила двухлетняя девочка, сегодня, 9 октября, пятилетний мальчик. Оба упали с высоты второго этажа, сообщает Zakon.kz.

Ка пишет "Наша газета" со ссылкой на медиков, состояние детей тяжелое, особенно девочки, которая при падении получила открытую черепно-мозговую травму. На данный момент ее состояние признано как крайне тяжелое и нетранспортабельное.

У мальчика также тяжелые травмы, но его состояние стабилизировали. Сейчас, по данным врачей, ребенка по линии санавиации направили для дальнейшего лечения в Костанайскую областную детскую больницу.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент в Рудном. В июле из окна четвертого этажа выпал трехлетний малыш.