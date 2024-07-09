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Пассажирский поезд из-за технических проблем не доехал до Алматы

Пассажирский поезд из-за технических проблем не доехал до Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:52 Фото: unsplash
9 июля 2024 года пассажирский поезд, который направлялся из Астаны в Алматы, остановлен из-за технических проблем в Отаре, сообщает Zakon.kz.

Об остановке поезда нам рассказал пассажир. А в АО "Пассажирские перевозки" заявили, что временно отменяется курсирование скорого поезда №4 "Астана – Алматы", а также назвали причину.

"9 июля поезд №4 "Астана – Алматы-2" остановлен по техническим причинам на участке Отар – Алматы. Для обеспечения перевозки пассажиров назначается разовый поезд из стандартных вагонов сообщением №504/503 "Алматы-2 – Отар – Алматы-2".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

В компании заверили, что пассажиры, которые воспользуются замененным поездом из стандартных вагонов по маршруту Отар – Алматы, получат разницу в соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов.

"Нацперевозчик приносит извинения за временные неудобства. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить бесплатно по номеру "1433".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

25 июня 2024 года вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Туркестанской области.

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