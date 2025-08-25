#АЭС в Казахстане
Происшествия

Пассажирский поезд Жезказган – Астана столкнулся с грузовым вагоном

поезд, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:14 Фото: КТЖ
24 августа 2025 года произошло ЧП с участием пассажирского поезда сообщением Жезказган – Астана, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "Қазақстан темір жолы", в 21:38 на перегоне Кызылжар – Туйемойнак (участок Жарык – Жезказган) машинист пассажирского поезда №107 при скорости 12 км/ч за 300 метров до препятствия применил экстренное торможение из-за нахождения на пути грузового вагона.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать значительных последствий, однако произошло жесткое сцепление. Жертв нет, некоторые пассажиры получили легкие травмы в результате резкого торможения. Поезд возобновил движение в 23:14. Повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Для установления обстоятельств происшествия на место выехала комиссия во главе с заместителем председателя правления АО.

В пресс-службе Департамента на транспорте 25 августа проинформировали:

"24 августа Департаментом полиции на транспорте по столкновению грузового состава с пассажирским поездом сообщением Жезказган – Астана возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". В настоящее время проводится расследование. Жертв нет".

8 августа на железнодорожном переезде перегона Кызылсай – Шымкент произошло столкновение автомобиля HOWO с маневровым тепловозом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
