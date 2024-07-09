Порошок, дубинки, кальян и призывники – силовики провели рейд по клубам Уральска

Сотрудники УБОП совместно с сотрудниками прокуратуры города Уральск, а также ряда служб полиции и других ведомств в ЗКО провели рейд по одиннадцати увеселительным заведениям города, передает Zakon.kz.

По результатам выявлено, что 26 охранников работали без соответствующих документов. При проверке охранных постов были обнаружены и изъяты самодельные дубинки, складной перочинный нож, две резиновые палки марки "Таран", сообщает пресс-служба МВД РК.

В отношении всех охранников собран первоначальный материал для направления в ДГД по ЗКО, с целью принятия соответствующих мер. Кроме того, при проверке одного из заведений служебной собакой был обнаружен ZIP-пакет с порошкообразным веществом желтого цвета. По данному факту начато расследование.

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Составлено 14 административных протоколов в отношении посетителей и администраторов заведений за употребление и оказание услуг "кальяна" в общественном месте.

"Были выявлены девять несовершеннолетних, которые находились в увеселительных заведениях, также двое из них работали там в качестве официантов и барменов. В отношении родителей и администраторов заведений было составлено 10 административных протоколов". Пресс-служба МВД РК

Также при отработке выявлены подучетные службы пробации города Уральск – двое человек находились в качестве посетителей и двое в ночное время суток работали незаконно барменами и официантами.

Кроме того, из числа лиц, находящихся в списке призывников на воинскую службу замечены двое призывников, которые были доставлены в департамент по делам обороны ЗКО.

В апреле полицейские провели спецоперацию в одном из клубов Алматы.