Порошок, дубинки, кальян и призывники – силовики провели рейд по клубам Уральска
По результатам выявлено, что 26 охранников работали без соответствующих документов. При проверке охранных постов были обнаружены и изъяты самодельные дубинки, складной перочинный нож, две резиновые палки марки "Таран", сообщает пресс-служба МВД РК.
В отношении всех охранников собран первоначальный материал для направления в ДГД по ЗКО, с целью принятия соответствующих мер. Кроме того, при проверке одного из заведений служебной собакой был обнаружен ZIP-пакет с порошкообразным веществом желтого цвета. По данному факту начато расследование.
Составлено 14 административных протоколов в отношении посетителей и администраторов заведений за употребление и оказание услуг "кальяна" в общественном месте.
"Были выявлены девять несовершеннолетних, которые находились в увеселительных заведениях, также двое из них работали там в качестве официантов и барменов. В отношении родителей и администраторов заведений было составлено 10 административных протоколов". Пресс-служба МВД РК
Также при отработке выявлены подучетные службы пробации города Уральск – двое человек находились в качестве посетителей и двое в ночное время суток работали незаконно барменами и официантами.
Кроме того, из числа лиц, находящихся в списке призывников на воинскую службу замечены двое призывников, которые были доставлены в департамент по делам обороны ЗКО.
В апреле полицейские провели спецоперацию в одном из клубов Алматы.