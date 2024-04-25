Силовики нагрянули в ночной клуб в Алматы
Фото: прокуратура Алматы
В одном из баров Алматы провели спецоперацию, сообщает Zakon.kz.
25 апреля в прокуратуре Алматы сообщили, что по их инициативе сотрудники УБОП пресекли деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города.
"В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон", – сказано в сообщении.
В настоящее время проводится следствие.
16 апреля мы писали о спецоперации под Алматы, во время которой у девушки изъяли 40 кг наркотиков и 28 тысяч долларов.
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