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Силовики нагрянули в ночной клуб в Алматы

Ночной клуб Алматы, сбывали наркотики, спецоперация, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 10:21 Фото: прокуратура Алматы
В одном из баров Алматы провели спецоперацию, сообщает Zakon.kz.

25 апреля в прокуратуре Алматы сообщили, что по их инициативе сотрудники УБОП пресекли деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города.

"В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон", – сказано в сообщении.

В настоящее время проводится следствие.

16 апреля мы писали о спецоперации под Алматы, во время которой у девушки изъяли 40 кг наркотиков и 28 тысяч долларов.

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