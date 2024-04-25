Силовики нагрянули в ночной клуб в Алматы

В одном из баров Алматы провели спецоперацию, сообщает Zakon.kz.

25 апреля в прокуратуре Алматы сообщили, что по их инициативе сотрудники УБОП пресекли деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города.

"В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон", – сказано в сообщении.

В настоящее время проводится следствие.

16 апреля мы писали о спецоперации под Алматы, во время которой у девушки изъяли 40 кг наркотиков и 28 тысяч долларов.