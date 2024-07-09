В Астане помощь спасателей понадобилась ребенку, застрявшему головой между перил

Фото: МЧС РК

В Астане в одном из многоэтажных жилых домов на балконе квартиры 9 июля голова ребенка застряла между перилами. Прибывшим на место спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы освободить ребенка, сообщает Zakon.kz.

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