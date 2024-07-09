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В Астане помощь спасателей понадобилась ребенку, застрявшему головой между перил

девочка, МЧС, застряла, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 18:51 Фото: МЧС РК
В Астане в одном из многоэтажных жилых домов на балконе квартиры 9 июля голова ребенка застряла между перилами. Прибывшим на место спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы освободить ребенка, сообщает Zakon.kz.

Столичные спасатели извлекли голову ребенка, застрявшую между металлическими перилами, с помощью шанцевых инструментов, сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что девочка не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

Ранее в Талдыкоргане спасатели сняли с забора мужчину, который повис на штыре. 49-летний талдыкорганец проткнул руку штырем, пытаясь перепрыгнуть через забор.

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