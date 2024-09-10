В Экибастузе ребенок застрял головой между перилами
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
10 сентября в Экибастузе, в одном из многоэтажных жилых домов на лестничной площадке между перилами застряла голова ребенка. Родители обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, прибывшие спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента "Холматро" извлекли застрявшего ребенка.
"Малыш при этом не пострадал. Спасательная операция заняла не более 10 минут. Медицинская помощь ребенку не потребовалась", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Ранее сообщалось, что спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) оказали помощь трем молодым людям, заблудившимся на спуске с пика Букреева.
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