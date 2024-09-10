В Экибастузе ребенок застрял головой между перилами

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

10 сентября в Экибастузе, в одном из многоэтажных жилых домов на лестничной площадке между перилами застряла голова ребенка. Родители обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

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