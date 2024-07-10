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В Алматы женщина скончалась после липосакции в частной клинике

В Алматы женщина скончалась после липосакции в частной клинике, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 00:07 Фото: pixabay
В частной клинике Алматы после липосакции умерла 47-летняя женщина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 июля телеканал "КТК", у женщины осталось трое детей. 

"Родственники рассказывают, что 47-летняя Куралай боролась с лишним весом. За неделю до своего дня рождения женщина решила радикально преобразиться. И согласилась на липосакцию. Через социальные сети нашла частную клинику. Врачи обещали быстрый результат. Цена вопроса – 2 миллиона тенге", – говорится в сообщении.

По словам сестры скончавшейся женщины, родные бояться, что врачи избегут наказания. 

"С утра ее забрали на операцию. Но ближе к полудню она написала супругу, что плохо себя чувствует. Никто не предупредил о рисках. Мы боимся, что врачи могут избежать ответственности. Сейчас ведем переговоры с частными судебными экспертами. После похорон врачи приехали к нам, выразили соболезнования и передали конверт с деньгами. Но мы пойдем до конца, чтобы наказать виновных. Родственники говорят: никто из врачей не смог внятно объяснить, почему состояние пациентки резко ухудшилось", – рассказала Гульнара Батырханова.

Отмечается, что о гибели Куралай родные узнали через несколько часов, когда женщина перестала выходить на связь. К тому времени тело уже отвезли в морг.

"Врачи не сразу сказали, что наша сестра умерла. Сначала говорили, что у нее упало давление. А потом через какое-то время уже заявили, что состояние ухудшилось. Мы три часа сидели внизу. К тому времени приехали полицейские. Мы не вытерпели, зашли в палату. А комнату уже моет санитарка и говорит, что Куралай забрали час назад. Они вынесли тело моей сестры через черный ход и отвезли в морг. При этом нас никто не предупредил", – сообщил брат Саулет Батырхан.

По предварительной версии, смерть наступила от острого инфаркта миокарда. Однако родные уверяют, Куралай была абсолютна здорова. К тому же она сдала все анализы. Противопоказаний к хирургическому вмешательству не было.

По информации телеканала, пластический хирург, который оперировал женщину, продолжает работать. Он пока тоже не может ответить, почему же у пациентки возникли осложнения.

"После операции пациентку перевели в отделение интенсивной терапии после стабилизации состояния, после наркоза перевели в стационар. В палате пациент ходил, двигался, разговаривал, занимался своими делами. После обеда возникло осложнение. Я вам скажу: я несу ответственность моральную, потому что я, мягко говоря, проводил операцию. Я вызвал доверие. Не оправдал. Более чем мне тяжело сейчас в данной ситуации. Мне нелегко дается разговор с вами. К сожалению, в медицине случаются непредсказуемые вещи. Вот эти четыре-пять дней я в неведении, что произошло. Я передумал всё, перебрал множество вариантов развития событий", – рассказал свою версию событий пластический хирург Данияр Урмурзин.

Родственники Куралай намерены довести дело до суда. Они уже обратились с заявлением в полицию. Там начали расследование по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником".  

Похожая история произошла в Алматы 2021 году. 35-летняя женщина, мать 4-х детей, скончалась после липосакции. 

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