Опасная погоня за красотой: россиянка не пережила липосакцию

В Рязани 41-летняя женщина умерла во время липосакции, которую проводила 28-летняя девушка без медицинского образования и необходимой лицензии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным РЕН ТВ, с июля подозреваемая принимала клиентов в арендованном кабинете торгового центра на Московском шоссе, где проводила пластические процедуры. Во время одной из них пациентка скончалась прямо в кабинете.

Предполагаемую организаторшу процедур задержали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Колумбии женщина умерла во время пластической операции, на которую семья копила годами.