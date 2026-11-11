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Мир

Опасная погоня за красотой: россиянка не пережила липосакцию

Опасная погоня за красотой: россиянка не пережила липосакцию, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 20:06 Фото: magnific.com
В Рязани 41-летняя женщина умерла во время липосакции, которую проводила 28-летняя девушка без медицинского образования и необходимой лицензии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным РЕН ТВ, с июля подозреваемая принимала клиентов в арендованном кабинете торгового центра на Московском шоссе, где проводила пластические процедуры. Во время одной из них пациентка скончалась прямо в кабинете.

Предполагаемую организаторшу процедур задержали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Колумбии женщина умерла во время пластической операции, на которую семья копила годами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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