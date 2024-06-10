Крупный пожар разгорелся в частной клинике в Шымкенте

Фото: pixabay

10 июня в Абайском районе Шымкента в одной из частных глазных клиник произошло загорание потолочного перекрытия четвертого этажа на площади 180 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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