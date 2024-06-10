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Законодательство РК

Крупный пожар разгорелся в частной клинике в Шымкенте

пожар в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 00:27 Фото: pixabay
10 июня в Абайском районе Шымкента в одной из частных глазных клиник произошло загорание потолочного перекрытия четвертого этажа на площади 180 кв. м, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось ликвидировать горение, не допустив распространения пожара по всей площади здания.

"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее пожар потушили столичные спасатели на площадке LRT.

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