Крупный пожар разгорелся в частной клинике в Шымкенте
Фото: pixabay
10 июня в Абайском районе Шымкента в одной из частных глазных клиник произошло загорание потолочного перекрытия четвертого этажа на площади 180 кв. м, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось ликвидировать горение, не допустив распространения пожара по всей площади здания.
"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Ранее пожар потушили столичные спасатели на площадке LRT.
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