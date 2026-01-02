#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Добрые новости: застрявшую в заборе собаку спасли в Талдыкоргане

застрявшая собака, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 10:31 Фото: скриншот видео
В Талдыкоргане спасатели пришли на помощь собаке, которая застряла головой в металлических воротах, сообщает Zakon.kz.

В Талдыкоргане на частной территории собака застряла головой в отверстии металлических ворот и не могла выбраться, пишет МЧС 2 января 2026 года.

На место прибыли спасатели и аккуратно освободили животное с помощью специального гидравлического оборудование Holmatro. К счастью, собака не пострадала.

Ранее собаки спасли жизнь потерявшимся в морозном лесу россиянам прямо перед Новым годом.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Усть-Каменогорске спасли собаку, которая застряла под машиной
19:57, 11 июля 2024
В Усть-Каменогорске спасли собаку, которая застряла под машиной
11 человек в лифте спасли в Астане
14:23, 01 января 2026
11 человек в лифте спасли в Астане
В Кызылорде трехлетний ребенок застрял в железном заборе
01:28, 07 августа 2025
В Кызылорде трехлетний ребенок застрял в железном заборе
