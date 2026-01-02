Добрые новости: застрявшую в заборе собаку спасли в Талдыкоргане
Фото: скриншот видео
В Талдыкоргане спасатели пришли на помощь собаке, которая застряла головой в металлических воротах, сообщает Zakon.kz.
В Талдыкоргане на частной территории собака застряла головой в отверстии металлических ворот и не могла выбраться, пишет МЧС 2 января 2026 года.
На место прибыли спасатели и аккуратно освободили животное с помощью специального гидравлического оборудование Holmatro. К счастью, собака не пострадала.
Ранее собаки спасли жизнь потерявшимся в морозном лесу россиянам прямо перед Новым годом.
