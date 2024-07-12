"Тяжелые" наркотики и участие в боевых действиях: КНБ провел задержания в четырех регионах

В Комитете национальной безопасности Казахстана 12 июля 2024 года заявили о задержании лиц, подозреваемых в экстремистской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в июле текущего года в Астане, Шымкенте, Атырауской и Жамбылской областях сотрудники КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции провели мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов.

"Оперативниками задержаны и взяты под стражу четыре гражданина Казахстана и один иностранец, подозреваемые в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистской деятельности и вербовке лиц в этих целях. По местам их проживания изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства". Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве отметили, что один из подозреваемых ранее принимал участие в боевых действиях на территории иностранного государства, за что был осужден в Казахстане.

"В отношении еще двух лиц проверяется информация о регулярном употреблении "тяжелых" наркотиков". Пресс-служба КНБ РК

Досудебное расследование проводится по четырем статьям Уголовного кодекса РК: 256, 257, 259 и 405.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – добавили в пресс-службе КНБ РК.

Ранее в Комитете нацбезопасности РК рассказали, что 3, 7 и 11 июня 2024 года за совершение преступлений террористического характера осуждены трое граждан Казахстана.