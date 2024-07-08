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Троих казахстанцев осудили за преступления террористического характера в Шымкенте и Астане

суд , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 09:23 Фото: pixabay
В июне 2024 года, по материалам Комитета нацбезопасности, за совершение преступлений террористического характера осуждены трое граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.

3 и 7 июня 2024 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента по факту пропаганды терроризма приговорил двух местных жителей к семи годам лишения свободы.

"Установлено, что среди своего окружения, а также посредством мессенджеров и социальных сетей они распространяли радикальные религиозные материалы", – рассказали в пресс-службе КНБ.

11 июня за аналогичное преступление межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил жителя столицы, который уже находится в исправительном учреждении, дополнительно к шести годам лишения свободы.

В феврале 2024 года мужчина был осужден на 20 лет заключения за публичные призывы к захвату власти, создание и руководство террористической группой, вербовку в целях организации террористической деятельности, а также пропаганду и финансирование терроризма.

Находясь в следственном изоляторе, он не прекратил противоправную деятельность и пытался навязывать идеологию терроризма сокамерникам.

В мае 2024 года суд приговорил восемь жителей Астаны к лишению свободы сроком от семи до 20 лет за занятие террористической деятельностью.

По информации прокуратуры города, участники террористической группы обсуждали переселение в зону боевых действий в Сирии и необходимость установления теократического строя правления в Казахстане.

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КНБ Казахстан 2024 год Терроризм
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