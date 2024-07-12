"Я плохая мама": женщина едва не свела счеты с жизнью в Павлодаре

В Павлодаре полицейским удалось спасти молодую женщину, намеревавшуюся спрыгнуть с девятого этажа, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 11 июля. Около 13.30 в опорный пункт полиции забежала женщина и сообщила, что на девятом этаже из окна дома по улице Естая хочет спрыгнуть женщина.

Участковые инспекторы полиции Асет Курмангалиев и Ильяс Камерден кинулись к указанному дому.

"Подбегая к дому, заметил, что в проеме подъездного окна стоит женщина. Снизу жильцы кричали ей, чтобы она одумалась. Не теряя времени, мы бегом по лестнице поднялись на девятый этаж. Чтобы не испугать женщину, стали с ней разговаривать, спросили, как ее зовут, откуда она, что случилось. Пока она отвечала на вопросы, мы подошли поближе, попросили ее посмотреть на нас. Она нагнулась и посмотрела на нас. Я попросил ее подать мне руку, она протянула руку и мы притянули ее в подъезд. Уже спустившись и держась за нас, женщина стала говорить, что она плохая мама и никогда не станет хорошей. Спускаясь вниз, мы успокаивали ее, стали говорить, что все будет хорошо, дома ее ждут родные, которые любят ее и всегда поддержат. В ходе разговора выяснили, что у нее один ребенок", – сообщил капитан полиции Асет Курмангалиев.

Как говорят полицейские, для них важно было не спугнуть отчаявшуюся павлодарку. Доли секунды, и могло случиться непоправимое. Как выяснилось, поводом для такого поступка послужили личные переживания после родов. Полицейские передали ее специалистам органов здравоохранения.

В июне 2024 года казахстанцев шокировал случай в Алматы, когда женщина сначала убила своего ребенка, а потом покончила с собой, прыгнув с колеса обозрения.