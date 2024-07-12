В Актобе спасли семь человек из пожара в продуктовом магазине

В МЧС РК сообщили о пожаре, который возник этой ночью на первом этаже девятиэтажного жилого здания в Актобе, передает Zakon.kz.

Как выяснилось на площади 4 квадратных метров загорелся холодильник.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 20 минут с момента поступления вызова. Силами МЧС по лестничному маршу спасены 7 человек из них 3 детей, с верхних этажей эвакуированы 5 детей и 11 взрослых", - говорится в сообщении МЧС.





Ранее 10 июля сообщалось, что в Астане загорелся балкон в одной из квартир в районе Байконур. Как отметили в ведомстве, спасатели ликвидировали горение за 20 минут с момента поступления вызова.

Пострадавших нет.