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В Актобе спасли семь человек из пожара в продуктовом магазине

В Актобе спасли семь человек из пожара в продуктовом магазине, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 06:22 Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили о пожаре, который возник этой ночью на первом этаже девятиэтажного жилого здания в Актобе, передает Zakon.kz.

Как выяснилось на площади 4 квадратных метров загорелся холодильник.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 20 минут с момента поступления вызова. Силами МЧС по лестничному маршу спасены 7 человек из них 3 детей, с верхних этажей эвакуированы 5 детей и 11 взрослых", - говорится в сообщении МЧС.


Ранее 10 июля сообщалось, что в Астане загорелся балкон в одной из квартир в районе Байконур. Как отметили в ведомстве, спасатели ликвидировали горение за 20 минут с момента поступления вызова.

Пострадавших нет.

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