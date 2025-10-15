#АЭС в Казахстане
Происшествия

Житель ВКО спас детей из горящего дома

Дмитрий Недозрелов спас детей из горящего дома в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 22:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Черемшанка Глубоковского района ВКО произошел пожар в частном жилом доме. Загорелись крыша, мебель и личные вещи. В момент возгорания внутри находились четверо детей – их мать в это время была на работе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, до прибытия экстренных служб двое старших детей, 13 и шести лет, сумели самостоятельно покинуть горящий дом и обратились за помощью к соседям. На их зов откликнулся Дмитрий Недозрелов. Не раздумывая, он бросился на помощь и вынес на улицу оставшихся двух малышей – детей четырех и двух лет.

Пожарные расчеты прибыли оперативно и ликвидировали возгорание на площади 45 квадратных метров. Все дети были доставлены в медучреждение. Причина возгорания устанавливается.

Дмитрий работает бульдозеристом. На вопрос о своем поступке отвечает скромно: "На моем месте так поступил бы любой мужчина".

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали во время пожара в гостиничном комплексе в Атырау.

Елена Беляева
Елена Беляева
