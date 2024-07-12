В Сети появилась информация о похищении судьи в Астане

Полиция Астаны расследует факты похищения человека и вымогательства, сообщает Zakon.kz.

Информация о похищении судьи появилась в Telegram-канале Kozachkov offside. По его данным, к судье в паркинге подошел вооруженный человек в маске, заставил сесть в автомобиль и выехать в безлюдное место. Он рассказал жертве, что владеет всей информацией о его семье, и обещал им проблемы, если не получит крупную сумму. Судья оформил на себя кредит в 300 тысяч тенге и отдал деньги похитителю. Тот скрылся, пригрозив судье убийством, если ему не отдадут еще 12 млн тенге и не отменят судебный акт. Судья обратился в полицию.

В пресс-службе ДП Астаны без подробностей, но подтвердили, что в городе похищали мужчину и вымогали у него деньги.

"Департаментом полиции города Астаны проводится досудебное расследование по факту вымогательства и похищения жителя города Астаны. В интересах досудебного расследования остальная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК", – прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Астане на видео записали, как мужчину силой запихивают в машину. Очевидцы решили, что это было похищение. Однако позже выяснилось, что это подвыпившего человека родственники забирали домой.