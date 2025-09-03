#АЭС в Казахстане
События

Знакомство в соцсетях обернулось для казахстанца похищением, лишением имущества и несколькими кредитами

иконки соцсетей, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 09:58 Фото: pexels
В Кокшетау рассмотрели уголовное дело по фактам похищения и вымогательства, сообщает Zakon.kz.

По информации Верховного суда (ВС), на скамье подсудимых оказались трое молодых людей – 23 года, 21 год и 19 лет.

Как установило следствие, потерпевший приехал в Кокшетау на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Подруга этой девушки опасалась за ее безопасность и попросила одного из подсудимых подвезти ее в арендованную квартиру. Вместе с ним туда приехали его знакомые – двое других подсудимых.

"В квартире у подсудимых внезапно возник умысел на вымогательство. Чтобы скрыть свои действия, они вывели потерпевшего на улицу, усадили в автомобиль и увезли в безлюдное место. Там потерпевшего избили и потребовали передать имущество. После этого вернулись обратно в квартиру, где продолжили противоправные действия", – рассказали в ВС 3 сентября.

Под воздействием насилия и угроз потерпевший отдал свой телефон стоимостью 110 тыс. тенге, перевел 25 тыс. тенге и оформил четыре микрокредита на общую сумму 280 тыс. тенге.

В суде потерпевший ходатайствовал о прекращении дела в отношении одного из подсудимых по эпизоду незаконного лишения свободы в связи с примирением и возмещением ущерба.

Приговором суда:

21-летний подсудимый, признанный наиболее активным участником, по совокупности уголовных правонарушений осужден к 4-м годам лишения свободы.

19-летний подсудимый освобожден от уголовной ответственности по эпизоду незаконного лишения свободы. За вымогательство ему назначено 4 года лишения свободы условно (ст. 63 УК) с учетом раскаяния и возмещения ущерба.

23-летний подсудимый оправдан по эпизоду незаконного лишения свободы за недоказанностью его участия. За вымогательство с учетом второстепенной роли и положительной характеристики ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, использованный при совершении преступления.

В области Жетысу осудили девушек, которые "зарабатывали" на угрозах и шантаже новых знакомых.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
