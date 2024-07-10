21-летний мопедист разбился насмерть в Алматинской области
В пресс-службе областной полиции рассказали подробности трагедии.
"Водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате дорожно-траснпортного происшествия водитель скончался на месте. Девушка, следовавшая в качестве пассажира, с различными травмами госпитализирована".Пресс-служба ДП Алматинской области
Стражи порядка призывают не нарушать требования дорожной безопасности и строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД).
Также правоохранители региона привели неутешительную статистику: за три дня полицейские Карасайского района выявили 184 правонарушения водителями мототранспорта:
"За вождение в состоянии опьянения задержаны два водителя, на специализированную стоянку было водворено 132 различных вида мототранспорта, за нарушение тишины к адмответственности привлечено 21 лицо".
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Не стоит забывать, что важность соблюдения ПДД необходимо прививать детям с малых лет.
"Уважаемые родители, не позволяйте несовершеннолетним садиться за руль автомашин и управлять мототранспортом. Исполняйте более ответственно свои родительские обязанности. Разъясняйте детям, с какого возраста и при каких условиях дается законное право на управление мотоциклами, мопедами и скутерами. Помните, дорога не прощает ошибок, а последствия необдуманных поступков могут быть трагическими".Пресс-служба ДП Алматинской области
Также сказано, что полицейские на постоянной основе проводят целенаправленные отработки с целью повышения водительской дисциплины и сокращения числа дорожных аварий.
"Автомототранспортные средства водителей, допустивших грубые нарушения ПДД, в обязательном порядке водворены на спецстоянку".Пресс-служба ДП Алматинской области
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30 июня 2024 года на границе Алматы и Алматинской области в результате ДТП погибли водитель мопеда и женщина-пешеход. Ночью мопед двигался по Ташкентскому тракту в восточном направлении, когда неожиданно перед ним выбежала женщина. Удар был такой силы, что мопед, водитель и сама пешеход отлетели на несколько десятков метров вперед.