21-летний мопедист разбился насмерть в Алматинской области

10 июля 2024 года в поселке Туздыбастау Алматинской области произошла смертельная авария. 21-летний водитель мопеда не справился с управлением: он погиб на месте, пассажира госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областной полиции рассказали подробности трагедии.

"Водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате дорожно-траснпортного происшествия водитель скончался на месте. Девушка, следовавшая в качестве пассажира, с различными травмами госпитализирована". Пресс-служба ДП Алматинской области

Стражи порядка призывают не нарушать требования дорожной безопасности и строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД).

Также правоохранители региона привели неутешительную статистику: за три дня полицейские Карасайского района выявили 184 правонарушения водителями мототранспорта:

"За вождение в состоянии опьянения задержаны два водителя, на специализированную стоянку было водворено 132 различных вида мототранспорта, за нарушение тишины к адмответственности привлечено 21 лицо".

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Не стоит забывать, что важность соблюдения ПДД необходимо прививать детям с малых лет.

"Уважаемые родители, не позволяйте несовершеннолетним садиться за руль автомашин и управлять мототранспортом. Исполняйте более ответственно свои родительские обязанности. Разъясняйте детям, с какого возраста и при каких условиях дается законное право на управление мотоциклами, мопедами и скутерами. Помните, дорога не прощает ошибок, а последствия необдуманных поступков могут быть трагическими". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также сказано, что полицейские на постоянной основе проводят целенаправленные отработки с целью повышения водительской дисциплины и сокращения числа дорожных аварий.

"Автомототранспортные средства водителей, допустивших грубые нарушения ПДД, в обязательном порядке водворены на спецстоянку". Пресс-служба ДП Алматинской области

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30 июня 2024 года на границе Алматы и Алматинской области в результате ДТП погибли водитель мопеда и женщина-пешеход. Ночью мопед двигался по Ташкентскому тракту в восточном направлении, когда неожиданно перед ним выбежала женщина. Удар был такой силы, что мопед, водитель и сама пешеход отлетели на несколько десятков метров вперед.