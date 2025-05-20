Трагедия на трассе: 6 человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Костанайской области

В Костанайской области на трассе произошла страшная авария, унесшая жизни шестерых человек. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия полицией возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Подробностями ДТП поделились в областном департаменте полиции:

"20 мая утром на автодороге Алматы – Екатеринбург, примерно в 2 км от пограничного поста "Кайрак", водитель автомобиля Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров – иностранных граждан, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии на месте погибли шесть человек, еще пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу. По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В настоящее время, как отметили в ДП региона, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия.

Сотрудники полиции обратились к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения:

"Будьте внимательны за рулем, не превышайте скорость и всегда оценивайте безопасность совершаемых маневров".

Материал по теме Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию в Туркестанской области

19 мая жуткое лобовое столкновение произошло в Алматы. В результате аварии погибли два человека.