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Что известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Карагандинской области

Что известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 14:30 Фото: primeminister.kz
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при дорожно-транспортном происшествии, которое произошло накануне на трассе в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Напомним, смертельная авария произошла 14 июля 2024 года в 30 км от поселка Акшатау – столкнулись минивэн Toyota Estima и автобус. На месте ДТП погибли пять человек (четыре пассажира минивэна и один пассажир автобуса), 11 – пострадали.

"11 пострадавших доставлены в разные стационары области. Среди них четверо – прошли амбулаторно, шестеро – госпитализированы, двое из них – в реанимации в тяжелом состоянии. Помощь оказана всем в полном объеме", – рассказал сегодня, 15 июля, руководитель травматологического центра Многопрофильной больницы им. профессора Х.Ж. Макажанова Берик Тулеубаев.

В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области добавили, что один из 11  пострадавших находится в медучреждении Аксу-Аюлы.

Также в управлении уточнили, что среди пострадавших в ДТП были двое детей: один отпущен амбулаторно, один (2008 г. р.) в отделении получает лечение.

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