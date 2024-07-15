Брата бывшего прокурора Шымкента объявили в розыск

Брата бывшего прокурора Шымкента Максата Кожабаева объявили в розыск, сообщает Zakon.kz.

"Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции за совершение преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 4 УК РК, разыскивается находящийся в международном розыске гражданин Республики Казахстан Кожабаев Дауренбек Аманкулович, 16.10.1978 г. р.", – говорится в сообщении Антикора.





Ведомство просит в случае обнаружения местонахождения либо получения информации о местонахождении разыскиваемого лица сообщить инициатору розыска в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции по следующим телефонам: 1424 –сall-центр, 8-7172-90-92-60 – дежурная часть, 8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33.

"За предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемого, вознаграждение и анонимность гарантируются", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте на пять лет и шесть месяцев осудили бывшего прокурора города Максата Кожабаева. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

2 июля 2021 года Максат Аманкулович Кожабаев был назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. В январе 2023 года в Казнете появилась информация о его задержании. В КНБ подтвердили и уточнили, что Кожабаев задержан в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения.