Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Брата бывшего прокурора Шымкента объявили в розыск

Брата бывшего прокурора Шымкента объявили в розыск, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 18:17 Фото: wikimedia
Брата бывшего прокурора Шымкента Максата Кожабаева объявили в розыск, сообщает Zakon.kz.
"Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции за совершение преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 4 УК РК, разыскивается находящийся в международном розыске гражданин Республики Казахстан Кожабаев Дауренбек Аманкулович, 16.10.1978 г. р.", – говорится в сообщении Антикора.


Ведомство просит в случае обнаружения местонахождения либо получения информации о местонахождении разыскиваемого лица сообщить инициатору розыска в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции по следующим телефонам: 1424 –сall-центр, 8-7172-90-92-60 – дежурная часть, 8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33.

"За предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемого, вознаграждение и анонимность гарантируются", – отметили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что в Шымкенте на пять лет и шесть месяцев осудили бывшего прокурора города Максата Кожабаева. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. 

2 июля 2021 года Максат Аманкулович Кожабаев был назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.  В январе 2023 года в Казнете появилась информация о его задержании. В КНБ подтвердили и уточнили, что Кожабаев задержан в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения.

Читайте также

Попал в аварию в Алматинской области
КамАЗ с опасным грузом снес газовую трубу в Алматинской области
Раненый мужчина притворился мертвым, чтобы выжить
Раненый казахстанец притворился мертвым, чтобы выжить
Что известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Карагандинской области
Что известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Карагандинской области
Диана Абдуллаева
Антикор Казахстан 2024 год Розыск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
Участник из Казахстана занял первое место на конкурсе &quot;Славянского базара&quot;
Участник из Казахстана занял первое место на конкурсе "Славянского базара"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: