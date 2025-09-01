#АЭС в Казахстане
События

В розыск объявлен бывший главный транспортный прокурор Казахстана

бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 15:13 Фото: finpol.kz
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов объявлен в розыск. Об этом 1 сентября 2025 года стало известно из портала органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, розыскное дело от 29 августа зарегистрировано в Алмалинском районе Алматы.

"В розыске 3 дня... Инициатор: Прокуратура. Орган, ведущий розыск: УП Алмалинского района ДП Алматы", – следует из портала ГП РК.

Фото: qamqor.gov.kz

Максат Дуйсенов должность главного транспортного прокурора РК занимал с августа 2018 года по апрель 2019-го.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
